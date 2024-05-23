وزير النقل والخدمات اللوجستية

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- بواسطة أيمن الوشواش - والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، شارك في اجتماع الطاولة المستديرة المقام على هامش أعمال مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) بمدينة لايبزيج الألمانية، بحضور ممثلي الدول المشاركة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، شارك في اجتماع الطاولة المستديرة المقام على هامش أعمال مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) بمدينة لايبزيج الألمانية، بحضور ممثلي الدول المشاركة. واستعرض الجاسر خلال الاجتماع أبرز جهود المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية والمبادرات ذات الصلة مثل مبادرة السعودية الخضراء، والمستجدات والتغييرات التي شهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتطرق لعدد من الأمثلة المطبقة لتقنيات النقل الحديثة في المملكة التي تسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية. وبعد ختام الاجتماع تجول الجاسر يرافقه ممثلي الدول المشاركة، بالمعرض المصاحب للمؤتمر؛ مطلعاً على مستجدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفرص تعزيز التعاون في مجال النقل وتبادل الخبرات والتجارب.

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