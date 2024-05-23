شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 53.75 مليون ريال أرباحا على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من (1 نوفمبر 2023م إلى 30 ابريل 2024م).وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي الأرباح الموزعة 53,750,763.00 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 162,881,100، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.33 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.3%.وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 2023-12-31، فيما ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 2024-05-28.ونوهت بأن دفع التوزيعات ستكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.