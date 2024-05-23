الاقتصاد

«نقي للمياه» توقع عقدا مع «مدن» لاستئجار أرض صناعية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه» توقع عقدا مع «مدن» لاستئجار أرض صناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقي للمياه، أمس، عقدا مع الهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لاستئجار أرض صناعية في المدينة الصناعية بمنطقة جازان وذلك لغايات البدء بإنشاء مصنع لإنتاج مياه الشرب المعبأة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يأتي توقيع هذا العقد متماشيا مع التوجه الاستثماري للشركة كأحد مشروعاتها الاستراتيجية الهادفة لتحقيق النمو من خلال التوسع والانتشار في مقراتها الإنتاجية، وبما يمكن معه تحقيق كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد وتعزيز مرونة الوصول لعملاء الشركة.
وتبلغ قيمة التعاقد السنوية (15,149) ريال، فيما تبلغ مدة التعاقد للأرض المستأجرة 20 سنة بمساحة قدرها (15,149م2) وتبلغ إجمالي قيمة التعاقد للمدة المتفق عليها (302,980) ريال.
ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذا التعاقد في النصف الثاني من عام 2025م.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا