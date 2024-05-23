شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه» توقع عقدا مع «مدن» لاستئجار أرض صناعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقي للمياه، أمس، عقدا مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لاستئجار أرض صناعية في المدينة الصناعية بمنطقة جازان وذلك لغايات البدء بإنشاء مصنع لإنتاج مياه الشرب المعبأة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يأتي توقيع هذا العقد متماشيا مع التوجه الاستثماري للشركة كأحد مشروعاتها الاستراتيجية الهادفة لتحقيق النمو من خلال التوسع والانتشار في مقراتها الإنتاجية، وبما يمكن معه تحقيق كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد وتعزيز مرونة الوصول لعملاء الشركة.
وتبلغ قيمة التعاقد السنوية (15,149) ريال، فيما تبلغ مدة التعاقد للأرض المستأجرة 20 سنة بمساحة قدرها (15,149م2) وتبلغ إجمالي قيمة التعاقد للمدة المتفق عليها (302,980) ريال.
ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذا التعاقد في النصف الثاني من عام 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يأتي توقيع هذا العقد متماشيا مع التوجه الاستثماري للشركة كأحد مشروعاتها الاستراتيجية الهادفة لتحقيق النمو من خلال التوسع والانتشار في مقراتها الإنتاجية، وبما يمكن معه تحقيق كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد وتعزيز مرونة الوصول لعملاء الشركة.
وتبلغ قيمة التعاقد السنوية (15,149) ريال، فيما تبلغ مدة التعاقد للأرض المستأجرة 20 سنة بمساحة قدرها (15,149م2) وتبلغ إجمالي قيمة التعاقد للمدة المتفق عليها (302,980) ريال.
ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذا التعاقد في النصف الثاني من عام 2025م.