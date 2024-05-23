شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يونيو.. عمومية «القمم» تصوت على تعيين مراجع حسابات للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 07/12/1445 هـ الموافق 13/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. جدول أعمال الجمعية وقالت الشركة إن جدول الأعمال يتضمن 9 بنود منها: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف أخرى، إضافة إلى التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.