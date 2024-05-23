شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز النخيل" يبحث تسويق التمور السعودية إلكترونيًا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

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تسويق التمور السعودية

الدمام - شريف احمد - استعرضت مجموعة من شركات التمور السعودية أبرز منتجاتها من التمور ومشتقاتها، أمام الشركات الصينية العاملة في قطاع الأغذية؛ بهدف تعزيز عملية تسويق التمور السعودية، ورفع صادراتها إلى السوق الصيني والأسواق العالمية.جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمها المركز الوطني للنخيل والتمور إلى المقر الرئيس لمجموعة (علي بابا) الصينية في مدينة (هانغتشو) بجمهورية الصين الشعبية، التي ضمت (23) شركة تمور سعودية واستمرت لمدة ستة أيام؛ للاستفادة من استخدام وتفعيل منصة (علي بابا) الإلكترونية في تسويق منتجات تلك الشركات في الأسواق العالمية.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، أن زيارة المركز والشركات السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية، تأتي في إطار تعزيز تسويق التمور السعودية ومشتقاتها عالميًا، من خلال وجودها على منصة (علي بابا) الإلكترونية واسعة الانتشار؛ ما سيسهل وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا للشراكة الموقّعة بين شركات التمور ومجموعة (علي بابا)، ضمن فعاليات (معرض عالم التمور)، الذي أقيم بالرياض في ديسمبر الماضي، إلى جانب إبراز دور المركز واهتمامه بالتمور السعودية ومشتقاتها، والعمل على جعلها الخيار الأول عالميًا.وأشار إلى أن برنامج الزيارة تضمن عقد عددٍ من ورش العمل التدريبية لهذه الشركات؛ حول استخدام وتفعيل منصة (علي بابا)، وكيفية عرض المنتجات الخاصة بها، وتسويقها في الأسواق العالمية من خلال المنصة، مبينًا أن الزيارة شهدت أيضًا عقد اجتماعات بين الشركات السعودية والصينية؛ بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف؛ ما سيسهل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصيني والأسواق العالمية، كما تضمنت الزيارة، عقد لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية؛ للاستفادة من تجاربها في استخدام منصة (علي بابا) لتسويق منتجاتهم، وذلك من أجل تعزيز وجود التمور السعودية في جميع أسواق العالم.يُذكر أن صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها، شهدت ارتفاعًا بنسبة (14%) في عام 2023، لتصل قيمتها إلى (1.462) مليار ريال، مقارنة بـ (1.280) مليار ريال في عام 2022، بينما ارتفعت نسبة الصادرات منذ عام 2016، إلى (152.5%)، مقارنة بعام 2023، وقفزت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية إلى (119) دولة.