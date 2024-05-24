رغم تثبيت أسعار الفائدة.. ارتفاع أسعار الدولار في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار، مقابل الجنيه بنحو 45 قرشا خلال تعاملات 9 بنوك اليوم الخميس ليصل إلى 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، بحسب موقع "مصراوي ".

وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لتظل عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد الزيادة الاستثنائية 6% في مارس الماضي مرجعا ذلك إلى عوامل محلية وخارجية منها تباطؤ معدل التضخم وبدء انحسار الضغوط التضخمية.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشا للشراء والبيع.