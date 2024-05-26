شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تتجاوز 20 ألف دولار للطن.. فما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النيكل العالمية على وقع الأحداث الجيوساسية وأعمال العنف التي شهدها إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ، متجاوزة عتبة 20 ألف دولار للطن للمرة الأولى على الإطلاق، وفق ما ذكرت صحيفة ذا صادبيوري ستار الكندية.

وتعد المنطقة التي كانت تحت الحكم الفرنسي لأكثر من 170 عامًا مُنتجًا عالميًا رئيسيًا للمواد الحيوية اللازمة لصنع بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والصلب وغيرها من المواد اليومية.

اندلعت أعمال الشغب بعد أن وافق المشرعون الفرنسيون على تغييرات في الدستور الفرنسي من شأنها أن تسمح للمقيمين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات.

ويخشى المعارضون أن يفيد هذا الإجراء السياسيين المؤيدين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة حيث يسعى سكان الكاناك الأصليون المؤيدون للاستقلال منذ فترة طويلة إلى التحرر من فرنسا. تهديد احتياطات النيكل تمتلك كاليدونيا الجديدة ما بين 20 إلى 30% من احتياطيات النيكل في العالم حيث يمثل المعدن جزء كبير من اقتصاد الدولة الناشئة. تهدد الاضطرابات التي تجتاج الدولة الآن ما يصل إلى 90 % من صادراتها التي توظف حوالي ربع قوة كاليدونيا العاملة.

اقرأ أيضاً: وسط تقلبات اقتصادية.. انتعاش متوقع للمعادن الأساسية في 2024

كما يعتبر الاتحاد الأوروبي النيكل من المواد الخام المهمة مما يعني أنه ذو أهمية اقتصادية واستراتيجية للاقتصاد الأوروبي. أهمية إقليم كالدونيا للسوق العالمية قال نيكولاس فيرنز الباحث في جامعة موناش في الولايات المتحدة: "بعض النقاشات حول رغبة فرنسا في الحفاظ على سيطرتها على كاليدونيا الجديدة مدفوعة بآمالها في تأمين وصول النيكل ربما بهدف إنتاج السيارات الكهربائية في المستقبل".

وقد عملت الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي على تأمين سلاسل توريد المواد الحيوية من الإقليم للحاق بالصين التي تسيطر على حصة كبيرة من الإمدادات العالمية أو تستثمر فيها.

في عام 2021، استثمرت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية في منجم "جورو" للنيكل بعدما تم بيعه إلى كونسورتيوم محلي.

ارتفعت أسعار النيكل العالمية على وقع الأحداث الجيوساسية لماذا ارتفعت أسعار النيكل العالمية؟ أدت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من كاليدونيا الجديدة بسبب الاضطرابات والعقوبات على المعادن بما في ذلك النيكل من روسيا إلى دفع الأسعار العالمية إلى ما يزيد عن 20 ألف دولار للطن للمرة الأولى منذ سبتمبر.

اقلاأ أيضاً: أسعار النحاس تقترب من أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022

ارتفع سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن إلى 21,275 دولارًا للطن المتري من 18,510 دولارًا متجهًا نحو الارتفاع مباشرة بعد بدء الاضطرابات.

وجاءت القفزة في الأسعار في نفس الوقت الذي قالت فيه وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس في تقرير لها إنه قد يكون هناك نقص في إمدادات المواد الحيوية في المستقبل - بما في ذلك النيكل - مدفوعًا بالنمو "السريع" في الطلب على السيارات الكهربائية وإغلاق المناجم وتباطؤ الاستثمار. ما علاقة النيكل بالاضطرابات العنيفة؟ على الرغم من أن القفزات الحادة في أسعار السلع الأساسية تؤدي إلى تعطيل الصناعات فإن صناعة النيكل في كاليدونيا الجديدة كانت تعاني من مشاكل حتى قبل الأزمة السياسية بسبب انخفاض أسعار النيكل العالمية بنسبة 45 % في العام الماضي.

تكافح صناعة التعدين في كاليدونيا الجديدة لمنافسة إندونيسيا التي تعد أكبر منتج للنيكل في العالم بسبب عقود من القيود على التصدير وارتفاع تكاليف الطاقة التي جعلت إنتاج النيكل أكثر تكلفة وأقل ربحية.