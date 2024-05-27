انطلاق ملتقى “إسكو السعودية 2024”.. غداً في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق في الرياض غداً، أعمال ملتقى “إسكو السعودية 2024″، والمعرض المصاحب الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، تحـت شعار “إسـكو السعودية 2024 لطاقـة أعلـى كفاءة”، وذلك في إطار جهوده لتشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة بالمملكة.

وسيتم خلال الملتقى إطلاق عددٍ من المبادرات التي عمل عليها المركز بهدف تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاق في المملكة، كما سيشهد تكريم عددٍ من الجهات في القطاعين العام والخاص التي كان لها أثر وجهود مميزة في مجال كفاءة الطاقة وذلك على ثلاثة مسارات؛ الأول مسار استدامة وتطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة ويشمل مقدمي الخدمة المرخصين من المركز لتقديم خدمات كفاءة الطاقة.

ويختص المسار الثاني للتكريم بالمؤسسات التعليمية مثل: الجامعات والكليات التي أسهمت في تنمية القدرات البشرية بمجال كفاءة الطاقة لعام 2023، في حين يتم في المسار الثالث تكريم الشركات التي تعاونت مع المركز في تنفيذ المشروع الريادي لتدقيق الطاقة في القطاع التجاري .

ويتضمن الملتقى عقد جلسات متخصصة يقدم فيها المشاركون أحدث الممارسات والتجارب الناجحة في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى تسليط الضوء على البرامج التدريبية في هذا المجال، كما يصاحب الملتقى معرض أبرز مقدمي خدمات كفاءة الطاقة في المملكة يستعرضون فيه جهودهم في مجال تدقيق الطاقة للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية، إضافة إلى بناء الشراكات وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ويعد الملتقى فرصة سانحة لإبراز الجهود والفرص المتاحة في مجال كفاءة الطاقة والتعرف على أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق مستهدفات المملكة لتحسين استهلاك الطاقة.