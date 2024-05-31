شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية اليوم الخميس، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 24 مايو الحالي، بأكثر من المتوقع.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام تراجع بمقدار 2ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 8ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وكان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 9ر1 مليون برميل فقط، ومع التراجع الحاد، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي أقل بنسبة 4% تقريبًا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

ارتفاع مخزون البنزين في المقابل ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كمت ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 5ر2 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 6% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.