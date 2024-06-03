شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق جديدة.. المملكة والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية المغربية

بحث تطوير التعاون

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب الدكتورة ليلى بنعلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.وناقشا سبل تعزيز مجالات التعاون بين المملكة والمغرب في قطاع التعدين، وتطوير مجالات التعاون الاقتصادية، وتمكين المؤسسات المالية.جاء ذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي الصالح.كما ناقشوا فرص التعاون والشراكة في قطاع التعدين، بما في ذلك تطوير صناعة الفوسفات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين لتعزيز الميزة التنافسية للأسمدة الفوسفاتية، والوصول إلى أسواق جديدة.بالإضافة إلى بحث تطوير التعاون في التجارة الإقليمية بما في ذلك تذليل العقبات أمام استيراد وتصدير المعادن الحيوية في الإقليم، إضافة إلى التعاون في مجال تنمية الصادرات، ودعم ترويج الصادرات السعودية في المغرب.ويأتي هذا اللقاء، في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المملكة المغربية؛ لترؤس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقدة بالرباط، وبحث فرص الشراكة مع المغرب في قطاعي الصناعة والتعدين.