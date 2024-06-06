شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنسبة 1.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة أكثر من 1% عند التسوية، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر.

جاء هذا نتيجة ظهور بيانات عن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية. أسعار النفط اليوم وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 89 سنتا، أي بنسبة 1.2 %، لتصل إلى 78.41 دولارًا للبرميل عند التسوية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أي بنسبة 1.1 % إلى 74.07 دولارًا للبرميل عند التسوية.