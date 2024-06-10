شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2732 دولار أمريكي، بزيادة 0.03 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1833 يورو بزيادة 0.21 %. بورصة لندن وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.20 %، ما يعادل 16.89 نقطة، ليصل عند مستوى 8228.48 نقطة.