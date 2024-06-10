الاقتصاد

أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2732 دولار أمريكي، بزيادة 0.03 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1833 يورو بزيادة 0.21 %.

بورصة لندن

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.20 %، ما يعادل 16.89 نقطة، ليصل عند مستوى 8228.48 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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