السوق السعودي يتراجع عند 11775 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الثلاثاء) على تراجع بنسبة 0.7% عند 11775 نقطة (- 78 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.5 مليار ريال.

وهبط سهم أكوا باور، بنسبة 3% عند 366 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 7.1 مليار ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 80 ريالا، و28.20 ريال، على التوالي، فيما أغلق سهم البحري، عند 25.30 ريال (- 3 %).

في المقابل، تصدر سهم مياهنا، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 10% عند 20.68 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 20 مليون سهم، وبقيمة 400 مليون ريال.

وأنهت أسهم سينومي ريتيل، والكيميائية، وصناعات كهربائية، ومهارة، وأليانز إس إف، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 6 و9 %.

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