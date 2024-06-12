شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليصل إلى 1.770 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت ملياري جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.20% ليبلغ 26133.39 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.25% مسجلاً 5868.69 نقطة.وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 1.61% لينهي التعاملات عند مستوى 8455.21 نقطة. /