“المركزي الروسي” يرفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الرسمي اليوم أمام العملات الرئيسة، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 88.208 روبلًا بانخفاض مقداره 81.34 كوبيكًا.

وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 90.67 كوبيكًا ليسجل 94.8324 روبلًا، فيما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 19.02 كوبيكًا ليبلغ 12.0408 روبلًا، وذلك حسب تقديرات البنك المركزي الروسي.

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