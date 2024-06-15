شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلة خسائر أسبوعية.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا واحدًا بالمئة ليبلغ أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع.

وسجل أسوأ انخفاض له في أسبوع واحد هذا العام مع هبوطه 2.4 بالمئة. وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.7 بالمئة في أسوأ أداء مقارنة مع بورصات المنطقة. مؤشرات الأسهم الأوروبية وأغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع، مسجلة خسائر أسبوعية، فيما سجلت معظم البورصات بالمنطقة خسائر أسبوعية. وكان المؤشر الفرنسي الأسوأ أداء مع تراجعه 6.2 بالمئة.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 2.3 بالمئة لتتصدر خسائر القطاعات، وخسرت أسهم البنوك الفرنسية بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ما بين 2.7 و3.6 بالمئة. الأسهم المرتبطة بالسيارات وواصلت الأسهم المرتبطة بالسيارات خسائرها لتنخفض 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.

يأتي هذا وسط حالة من الغموض تحيط برد الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.