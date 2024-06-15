قبل ساعات من العيد.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - شهد سعر الذهب، ارتفاعا طفيفا اليوم السبت، ليسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3140 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2341 دولارا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2332 دولارا للأونصة، وذلك بعد ثلاث أسابيع من الهبوط منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.