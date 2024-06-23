«عايزين ايه؟».. سيد عبدالحفيظ يعلق على إعلان الزمالك عدم استكمال الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على مطالب نادي الزمالك بعدم خوض باقي مباريات الدوري المصري سوى عقب تعديل جدول المباريات.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة "إم بي سي 2"، إنه "من حق أي فريق يطالب بحقه لكن الزمالك عايز ايه؟ هل لو كورة زيزو دي كانت جت جول الزمالك كان هيطلع بيان ويعلن عدم خوض المباريات؟".

وأضاف مدير الكرة السابق بالأهلي: "ده مش مبدأ لازم يكون عندك مبدأ، الزمالك لاعب سموحة دور أول ودور ثاني الزمالك، طب بيطالب بأية عايزين نفهم؟".

وتابع: "الزمالك بقاله ربع قرن مكسبتش بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم أنه بيلعب كل ماتشاته بحكام أجانب، وعمره ما كسب الأهلي في أفريقيا رغم كل ماتشاته بحكام أجانب".

وأوضح سيد عبدالحفيظ: "آخر 20 سنة الزمالك مكسبتش الأهلي في الدوري بحكام أجانب، إلا مرتين والماتشين كانوا تحصيل حاصل وبنلعب فيهم بالبدلاء، يبقى أزمة نادي الزمالك فين عاوزين نفهم؟".