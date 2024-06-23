شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرمان الزمالك من المشاركة الأفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية بشأن حرمان الزمالك من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد توّج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الماضية، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة، وسوف يشارك في نفس البطولة الموسم المقبل.

وخلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "لازم أحذر وأنبه لأن فيه معلومة مهمة جدا، الاتحاد الدولي قال أن أي نادي عليه قضية أو أي أزمة لازم يخلصها قبل نهاية هذا الشهر ويوفق أوضاعه".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الزمالك لو لم يوفق أوضاعه قبل نهاية شهر يونيو الحالي، سيكون لديه أزمة في المشاركة أفريقيا، وأرجو أن اتحاد الكرة ومسؤولي الزمالك التحرك من الآن".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأهم حاليا المشاركة الأفريقية بالنسبة لنادي الزمالك، ولازم المسؤولين يعرفوا ده لأن الوقت ضيق جدا ولازم ياخدوا بالهم من هذا الأمر، لأن البطولة تم إعلان مواعيدها".