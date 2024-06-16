الاقتصاد

بلغت 454 ميجا وات.. أحمال كهربائية تاريخية تشهدها عرفات

0 نشر
واس- عرفات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 454 ميجا وات.. أحمال كهربائية تاريخية تشهدها عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة للكهرباء SEC، أن مشعر عرفات شهد اليوم أحمالاً تاريخية لم تسجل من قبل، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم السبت 454 ميجا وات.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

أخبار متعلقة

 

ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية يوم الخميس
الجبير: المملكة من أكبر مستثمري العالم في الطاقة النظيفة
وأكدت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له، وأضافت أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

الشبكة الكهربائية

وأوضحت السعودية للكهرباء أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تضمنت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا