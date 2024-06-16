شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 454 ميجا وات.. أحمال كهربائية تاريخية تشهدها عرفات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC، أن مشعر عرفات شهد اليوم أحمالاً تاريخية لم تسجل من قبل، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم السبت 454 ميجا وات.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.
وأكدت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له، وأضافت أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.
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