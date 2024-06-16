أمانة العاصمة المقدسة: أكثر من 2000 متطوع شاركوا في مبادرة “وَطَهِّر بَيْتِي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعمل أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أرقام مرتفعة في العمل التطوعي البلدي من خلال مبادرة “وَطَهِّرْ بَيْتِي”، التي تهدف إلى تحسين البيئة العامة في مدينة مكة المكرمة، وتوفير خدمات متكاملة لزوار وحجاج بيت الله الحرام، وتحسين تجربتهم في موسم الحج، وذلك عبر إشراك المجتمع في أنشطة تطوعية متنوعة.

وأوضحت الأمانة أن عدد المتطوعين الذين شاركوا في المبادرة بلغ أكثر من (2000) متطوع، وسجلت ساعات التطوع (8900) ساعة تطوعية، بينما بلغ مقياس الرضا 99.97%، بالإضافة إلى ذلك حققت المبادرة 21 شراكة مجتمعية.

وأضافت؛ أن من أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها مبادرة “وَطَهِّر بَيتِي” تشمل تهيئة وتنظيف المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بسلامة الغذاء في المنشآت التجارية، والقضاء على الظواهر السلبية في المنطقة المركزية، وإزالة معالم التشوه البصري، وتهيئة وتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار، كما أسهمت المبادرة في زراعة أكثر من (8000) شتلة في الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

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