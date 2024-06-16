شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 40 شركة مصرية بمعرض فانسى فود بأمريكا لزيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشف عماد شحاتة عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن مشاركة 40 شركة مصرية بالمعرض الصيفي "فانسي فود" في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة summer fancy food 2024 خلال الفترة من يوم 23 إلي 25 يونيو 2024 وذلك في إطار توجه الحكومة لدعم الشركات الوطنية في الاشتراك بالمعارض الدولية لزيادة الصادرات.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن القطاعات المشاركة في المعرض تمثل أطياف مختلفة من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية منها التمور والأعشاب الطبية والمنتجات المجمدة وغيرها وهي قطاعات واعدة.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 نحو 2.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 34% وقيمة نمو 542 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 1.6 مليار دولار. تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

صادرات شهر يناير 2024 بلغت 482 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 31% مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 التي بلغت 368 مليون دولار. صادرات شهر فبراير 2024 بلغت 545 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 41% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 التي بلغت 387 مليون دولار. صادرات شهر مارس 2024 بلغت 592 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة 33% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار. وصادرات شهر إبريل 2024 بلغت 504 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات إبريل 2023 التي بلغت 381 مليون دولار.