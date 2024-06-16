شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "طلعت مصطفى" فى الصدارة بـ1.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 33.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول بلغ 14.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 237.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 960.8 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 20.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 856 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 15.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 709.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 657.2 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 73.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 404.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 22.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 390.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 4.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 352.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 30.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 310.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 26417.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 5929.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8555.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 32383.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 6520.83 نقطة.