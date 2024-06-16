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شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الحركة الشرائية في أسواق الأنعام بالمدينة المنورة أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق الأنعام والمسالخ في منطقة المدينة المنورة إقبالاً متزايداً من قِبل الأهالي والزوار؛ لشراء الأضاحي وذبحها، وسط تنظيم من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" رصدت جانباً من هذه المشاهد وسط انسيابية في حركة الدخول والخروج مع وفرة في المعروض وتنوع للأنعام والمواشي بمختلف الأسعار، وتواجد أكثر من 90 كادراً بشرياً من الأطباء والمراقبين ومنظمي الحشود، ومايزيد عن 600 عامل وجزار في المسالخ.
عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" رصدت جانباً من هذه المشاهد وسط انسيابية في حركة الدخول والخروج مع وفرة في المعروض وتنوع للأنعام والمواشي بمختلف الأسعار، وتواجد أكثر من 90 كادراً بشرياً من الأطباء والمراقبين ومنظمي الحشود، ومايزيد عن 600 عامل وجزار في المسالخ.
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