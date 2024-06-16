بالأرقام.. صندوق النقد يشيد بالتقدم الاقتصادي غير المسبوق في المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الحركة الشرائية في أسواق الأنعام بالمدينة المنورة أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية