الاقتصاد

انتعاش الحركة الشرائية في أسواق الأنعام بالمدينة المنورة أول أيام العيد

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق الأنعام والمسالخ في منطقة المدينة المنورة إقبالاً متزايداً من قِبل الأهالي والزوار؛ لشراء الأضاحي وذبحها، وسط تنظيم من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
عدسة وكالة الأنباء "واس" رصدت جانباً من هذه المشاهد وسط انسيابية في حركة الدخول والخروج مع وفرة في المعروض وتنوع للأنعام والمواشي بمختلف الأسعار، وتواجد أكثر من 90 كادراً بشرياً من الأطباء والمراقبين ومنظمي الحشود، ومايزيد عن 600 عامل وجزار في المسالخ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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