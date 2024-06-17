شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 15ر708 نقطة، أو 8ر1% ، ليصل إلى 41ر38106 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش). كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 90ر40 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 71ر2705 نقطة.

