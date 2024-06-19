شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة تونس تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.44 %، ليبلغ النقطة 9801.84 نقطة.

فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 11.7 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.