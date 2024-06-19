الاقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

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واس - تونس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.44 %، ليبلغ النقطة 9801.84 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 11.7 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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