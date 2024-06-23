شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «القمم» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في يوم الخميس 13 يونيو الحالي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين بيكر تيلي وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث، والسنوي من 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 320 ألف ريال.

