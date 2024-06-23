شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تغير النظرة المستقبلية لـ«جي آي جي» إلى إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) تغير النظرة المستقبلية لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للمجموعة لتصبح إيجابية بدلا من مستقرة.

وكانت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) قد نشرت على موقع تداول بتاريخ 28-10-1445 والموافق 07-05-2024م استلامها تقرير من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني يؤكد حصول مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) على تصنيف (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

