شكرا لقرائتكم خبر عن «تسلا» تسرح 14٪؜ من موظفيها منذ بداية 2024 وتخطط لتسريح المزيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت سجلات البيانات الداخلية لشركة «تسلا» إلى أن التقليص الكبير لعدد العمال منذ عام 2023 أدى إلى خفض عدد موظفيها عالميا إلى ما يزيد قليلاً عن 121000 شخص بما في ذلك العمال المؤقتين. ويعني ذلك بأن الشركة خفضت عمالتها بأكثر من 14% حتى الآن هذا العام، كما تستعد لتسريح المزيد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. «تسلا» تتخلص من العمالة الزائدة يقيس هذا الرقم عدد الأشخاص الموجودين في قائمة توزيع البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة حتى 17 يونيو.

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أرسل الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى للموظفين قائلا لهم :أنه”على مدى الأسابيع القليلة المقبلة ستجري تسلا مراجعة شاملة لتقديم منح من الأسهم للأداء الاستثنائي”. وأضاف أنه سيتم أيضًا منح الأسهم إلى ”أي شخص يفعل شيئًا رائعًا للشركة”، مع التخلص مما أسماه بـ"العمالة الزائدة". خفض مستمر لعدد موظفي «تسلا» صدر إعلان تسلا عن تسريح العمال في أبريل، عندما أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا على مستوى الشركة يخبر الموظفين أنه من المقرر خفض أكثر من 10٪ من موظفيها.

وكانت عمليات تسريح العمال في تلك المرحلة جارية بالفعل.

وذكرت بلومبرج أن ماسك كان يهدف إلى خفض عدد الموظفين بنسبة 20%.

وأشار ماسك إلى أن العدد قد يكون أكبر. تراجع الكفاءات في «تسلا» وفي تقرير حول أرباح الربع الأول للشركة في وقت لاحق من شهر أبريل قال محللون إن تسلا وصلت إلى مستوى عدم الكفاءة بنسبة 25٪ إلى 30٪ بعد ”فترة طويلة من الازدهار” بدأت في عام 2019.

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قال ماسك : ”لقد أجرينا بعض التصحيحات وحان الوقت لإعادة تنظيم الشركة للمرحلة التالية من النمو”. عدد موظفي «تسلا» الحالي وفي بيان للربع الرابع، قالت تسلا إن عدد موظفيها في جميع أنحاء العالم حتى نهاية ديسمبر بلغ 140473، وهو رقم يمثل الموظفين بكافة الفئات. تجاوز حدود التخفيض وفي حالة واحدة على الأقل تجاوزت عمليات تسريح ماسك في عدد الموظفين الحد الأقصى.

وقامت شركة تسلا بتفكيك فريق الشحن الخاص بها والذي كان يتألف من مئات الموظفين بما في ذلك قائدتها ريبيكا تينوتشي.

كما قامت الشركة لاحقًا بتعيين بعض هؤلاء الأشخاص، وفقًا لمنشورات على لينكد إن. تراجع مبيعات وإيرادات «تسلا» تتزامن التخفيضات مع تراجع المبيعات في شركة تسلا حيث تتوقع الشركة وجود تشكيلة قديمة من السيارات الكهربائية وزيادة المنافسة في الصين بالإضافة إلى تدهور العلامة التجارية وهو الأمر الذي أرجعه استطلاع إلى ”تصرفات ماسك الغريبة” و”التصريحات السياسية المثيرة”.

وفي الربع الأول، أعلنت شركة تسلا عن انخفاض بنسبة 9٪ في الإيرادات السنوية وهو أكبر انخفاض منذ عام 2012.

وفي مختلف مناطق صناعة السيارات، تباطأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام بعد عامين من التوسع السريع.

وكان الانزلاق حادا بشكل خاص بالنسبة لشركة تسلا مع كان طرازها واي التي كانت السيارة الأكثر مبيعا في أنحاء العالم في عام 2023. مخاوف عمال «تسلا» وقال أحد موظفي تسلا و الذي طلب عدم الكشف عن هويته :" إن بعض عمال المصانع يخشون احتمال حدوث المزيد من عمليات تسريح العمال في يوليو اعتمادًا على نتائج الربع الثاني".

ومن المتوقع صدور تقرير الإنتاج والتسليم للربع الثاني من تسلا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقد وعد ماسك المستثمرين بأن الشركة ستنشر قريبًا ”خطة” جديدة ستكون الرابعة له وأن تسلا ستكشف عن تصميمها لـ ”سيارة أجرة آلية خاصة” في 8 أغسطس.

لم تتغير أسهم تسلا كثيرًا مؤخرا إذ بقيت عند سعر 181.71 دولارًا. وانخفض السهم بنسبة 27٪ هذا العام في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 18٪.