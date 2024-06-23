شكرا لقرائتكم خبر عن القلق يسود صناعة النسيج العالمية بسبب ضعف الطلب خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال صناعة النسيج العالمية، بما في ذلك آلات النسيج وصناعة الملابس، يسودها حالة من القلق إزاء "ضعف الطلب" في السوق العالمي وفقاً لدراسة حديثة أوردتها صحيفة "ذا هيندو" الهندية. صناعة النسيج في خطر تظهر أحدث نتائج المسح العالمي لصناعة النسيج "جي تي آي إس" الذي أجراه الاتحاد الدولي لمصنعي المنسوجات المعروف اختصارا ب" آي تي إم إف" والذي أجري في النصف الثاني من شهر مايو أن معظم الشركات أشارت إلى ضعف الطلب باعتباره مصدر القلق الرئيسي منذ نهاية عام 2022. سبب تراجع صناعة النسيج أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة والتكاليف اللوجستية والعوامل الجيوسياسية إلى وجود بعض من المخاوف الأخرى.

اقرأ أيضاً: 4 أزمات كبرى قد تهدد نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة

وحول ذلك قال كي في سرينيفاسان رئيس آي تي إم إف: "تؤثر هذه العوامل على ثقة المستهلكين والشركات وتعوق الطلب إلى حد ما".

وكشف الاستطلاع أيضًا أن سلسلة قيمة المنسوجات العالمية تعيش في حالة سيئة نسبيًا.

ومع ذلك منذ بداية عام 2023 توقعت الشركات في جميع المجالات تحسنًا في بيئة الأعمال في الأشهر المقبلة. أفضل وجهات صناعة النسيج وكانت المناطق التي تتمتع بأفضل وضع تجاري في شهر مايو هي أفريقيا وجنوب شرق آسيا وتتوقع مناطق أخرى وضعًا تجاريًا أفضل في الأشهر الستة المقبلة.

وأشار المسح العالمي لصناعة المنسوجات الصادر في مايو 2024 إلى استمرار الركود في مناخ أعمال المنسوجات مع تحسن هامشي في الوضع الاقتصادي بسبب زيادة الشركات التي تعتبر الأعمال "مرضية". هوامش ربح مصنعي النسيج من ناحية أخرى، ظلت توقعات الأعمال في المنطقة الإيجابية لمدة عام وهو الأمر الذي يعكس التفاؤل وليس التحسن الفعلي حيث تعاني سلسلة التوريد بأكملها من نقص الطلبات وارتفاع التكاليف التي تؤثر على هوامش الربح.

وتحسن التوازن بين الطلبات "الجيدة" و"السيئة" بشكل طفيف وتتجه التوقعات الخاصة بالطلبات خلال ستة أشهر إلى الارتفاع.

اقرأ أيضاً: «تفاؤل حذر» بشأن أداء الاقتصاد العالمي في 2024 وسط مخاوف النمو

منذ صيف عام 2023، زادت تقلبات الطلبات المتراكمة لمدة شهرين تقريبًا في المتوسط حيث ارتفعت بشكل طفيف من 1.9 شهرًا في مارس 2024 إلى 2.1 شهرًا في مايو على الرغم من أنه من السابق لأوانه تفسير ذلك على أنه اتجاه إيجابي.

ارتفع متوسط معدل الاستخدام إلى 71% في مايو 2024 بعد انخفاضه من ذروة بلغت 80% في نهاية عام 2021. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع استخدامًا أفضل للقدرات في ستة أشهر. اتجاه الطلب في صناعة النسيج ولا يزال ضعف الطلب مصدر القلق الرئيسي منذ سبتمبر 2022 على الرغم من انخفاض أهميته في الأشهر الستة الماضية.

ولم يواجه 58% من المشاركين أي إلغاء للطلبات في مايو 2024 ولكن رغم فقد انخفض الطلب.

بانخفاض طفيف عن 59% في مارس شهدت أفريقيا وأوروبا انخفاضًا نسبيًا في إلغاء الطلبات، في حين شهدت الأمريكتان معدلات أعلى حيث سجل الغزالون والتشطيب والصباغة أعلى المستويات.

وفي مايو 2024، أبلغت 59% من الشركات عن متوسط مستويات مخزونها حيث سجلت أمريكا الشمالية أعلى المستويات بين المناطق والغزالون بين القطاعات.

ولا تزال المخزونات لدى العلامات التجارية وتجار التجزئة مرتفعة ولكنها تتناقص ببطء.

وغالبًا ما تجبر دورة الأعمال السلبية المطولة الشركات على الإنتاج بخسارة أو استخدام أقل للطاقة مع عدم توقع حدوث تغيير كبير في عام 2024.