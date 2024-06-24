شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب إلى 2324 دولارا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بنسبة 0.1% لتصل إلى 2324 دولارا للأوقية، وذلك بدعم من استقرار عوائد الديون السيادية للولايات المتحدة، ومؤشر الدولار.

وأوضحت بيانات أولية صدرت عن "إس آند بي جلوبال" الجمعة الماضية، نمو النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة في يونيو بأسرع وتيرة منذ أبريل من عام 2022، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 54.6 نقطة من قراءة مايو البالغة 54.5 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- أثناء جلسة الجمعة، ليستقر بعدها خلال تعاملات اليوم عند 105.75 نقطة. ارتفاع عوائد السندات ساعد استقرار عائد السندات العشرية الأمريكية عند 4.252% على ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض خلال تعاملات الجمعة الماضية، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد بيانات أظهرت نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.6% أو ما يعادل 37.8 دولار عند 2331.2 دولار للأوقية، بعدما لامست 2382.6 دولار، ليسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنسبة 0.75%.

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة أعلى مستوى له خلال 26 شهرًا عند 54.6 نقطة في يونيو، وارتفع التوظيف للمرة الأولى منذ 3 أشهر، ليتعافى بعد الانخفاض خلال أبريل ومايو ويسجل أكبر زيادة منذ 9 أشهر.

وأظهرت أداة "فيد واتش" ترجيح المستثمرين لتثبيت تكاليف الاقتراض خلال اجتماع يوليو بنسبة 89.7%، مع تراجع طفيف في توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى 59.5% من 62% قبل أسبوع.