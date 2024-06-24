الاقتصاد

تعيين علي الغامدي عضوا منتدبا لـ«مسك للكابلات»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين علي الغامدي عضوا منتدبا لـ«مسك للكابلات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن مجلس إدارتها أصدر قراره (بالتمرير) بتاريخ 18-12-1445هـ الموافق 24-06-2024م بالموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس علي بن عبدالرزاق الغامدي (عضو مستقل) كعضو منتدب للشركة.
وأضافت في بيان على تداول: أن المجلس قرر تعديل صفة العضوية للمهندس علي الغامدي لتكون (عضو تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 01-07-2024م.
ويحمل المهندس علي الغامدي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، ولديه خبرات تتجاوز الـ 31 عاماً في المجال الصناعي والعمليات.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا