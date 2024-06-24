شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين علي الغامدي عضوا منتدبا لـ«مسك للكابلات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن مجلس إدارتها أصدر قراره (بالتمرير) بتاريخ 18-12-1445هـ الموافق 24-06-2024م بالموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس علي بن عبدالرزاق الغامدي (عضو مستقل) كعضو منتدب للشركة.

وأضافت في بيان على تداول: أن المجلس قرر تعديل صفة العضوية للمهندس علي الغامدي لتكون (عضو تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 01-07-2024م.

ويحمل المهندس علي الغامدي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، ولديه خبرات تتجاوز الـ 31 عاماً في المجال الصناعي والعمليات.