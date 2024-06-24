شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل جذب المشترين الدوليين بعد تراجع طفيف في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.6%، حيث تأثر هذا الانخفاض العالمي بعدة عوامل مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط بيانات اقتصادية متباينة وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

لكن مع ذلك، أظهر سوق الذهب ارتفاعًا جديدًا وهو ما يقول بأن هناك العديد من الأسباب التي تدفع كبار المشترين إلى الاستمرار في الإقبال على اقتناء المعدن النفيس، وفق ما ذكر موقع إف إكس إستريت. أسعار الذهب العالمية تقلبت أسعار الذهب العالمية حيث وصلت في آخر جلسة إلى ذروة سعرية عند 2333 دولاراً للأوقية ثم انخفضت إلى 2307 دولارات ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 2368 دولاراً لكن السعر انتهى إلى 2320 دولاراً.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي بعد أعلى مستوى أسبوعي لها يوم الخميس. وتزامن هذا الانخفاض مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (PMI) التي أشارت إلى ارتفاع.

وقد غذت حالة عدم اليقين المحيطة بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المستقبلية التصريحات المتضاربة من المسؤولين.

وبينما يقترح البعض خفضًا محتملًا لسعر الفائدة بحلول نهاية العام يؤكد البعض الآخر على الحاجة إلى مزيد من التدابير. التحليل الفني لأسواق الذهب ارتفع سوق الذهب بشكل ملحوظ منذ بداية العام، حيث تستمر الضغوط الصعودية وسط اعتقاد بأن التراجعات قصيرة الأجل من المرجح أن تجتذب المشترين لأنها تقدم لهم قيمة.

يقع المتوسط المتحرك للذهب لـ 50 يومًا عند مستوى 2300 دولار والذي سيجذب في حد ذاته قدرًا معينًا من الاهتمام لأنه رقم كبير ذو أهمية نفسية حيث إن مستوى 2280 دولار هو قاع منطقة الدعم تلك.

وطالما بقي الذهب فوق هذا المستوى فسيظل خيارًا جيدًا للشراء عند الانخفاضات وإذا اخترق هذا المستوى فمن المحتمل أن يتم شراء الذهب بالقرب من مستوى 2150 دولار حيث يقع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. ارتفاع الذهب على المدى الطويل على المدى الأطول قد يتجه الذهب نحو مستوى 2400 دولار للأونصة وإذا تجاوز ذلك فقد يفتح ذلك المجال أمام اختراق أكبر.

ويشير أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي عن البنوك المركزية إلى أن 29% منها تعتزم إضافة أصول لها من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة وهو أعلى مستوى رُصد منذ عام 2018، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج نيوز نتورك.

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تعد مشتريات البنوك المركزية من الذهب عامل مهم للمعدن الثمين على مدى السنوات القليلة الماضية حيث قدمت دعمًا حاسمًا مع ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية. توقعات مجلس الذهب العالمي أصدر مجلس الذهب العالمي أحدث استطلاع له حول احتياطيات البنوك المركزية من الذهب والذي أشار إلى أن 29% من البنوك المركزية تعتزم زيادة حيازاتها من الذهب خلال العام المقبل.

تم إجراء الاستطلاع هذا العام في الفترة من 19 فبراير إلى 30 أبريل ويتضمن ردودًا من 70 بنكًا مركزيًا. لماذا تحتفظ البنوك المركزية بالذهب؟ ويعد السبب الرئيسي لاحتفاظ البنوك المركزية بالذهب هو لاستخدامه كأصل طويل الأجل لحفظ القيمة أو للتحوط من التضخم.

وترى البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أن العوامل المختلفة أكثر أهمية فعلى سبيل المثال تنظر المزيد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى المخاوف بشأن المخاطر المالية النظامية والمخاوف بشأن العقوبات وتوقع التغييرات في النظام النقدي الدولي كأسباب لشراء المعدن الأصفر.

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وعلى مدى العامين الماضيين، هيمنت البنوك الآسيوية وخاصة الصين على مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية والتي سعت إلى تنويع ما لديها والابتعاد عن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية.

وأشار 11% من المشاركين إلى أن التخلص من الدولرة مهم إلى حد ما في عملية صنع القرار.

ووصلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى مستوى قياسي في عام 2022 عندما تمت إضافة 1082 طنًا إلى الاحتياطيات وتمت مطابقة هذه الكمية تقريبًا في عام 2023 بشراء 1037 طنًا. حجم شراء الذهب عالمياً في 2024 وتقول المؤشرات باقتراب عام 2024 حتى الآن من الأرقام التي رصدت خلال العامين الماضيين حيث تم شراء 289.8 طنًا خلال الربع الأول من العام. وكان أكبر ثلاثة مشترين في بداية العام هم: تركيا والصين والهند.