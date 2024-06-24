شكرا لقرائتكم خبر 21.8 مليارا قيمة تمويلات مضمونة لمنطقتي مكة والمدينة عبر برنامج «كفالة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة التمويلات المضمونة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» نحو 21.8 مليار ريال.

وأوضح برنامج «كفالة» أن عدد المنشآت التي استفادت في منطقة مكة المكرمة بلغ أكثر من 4700 منشأة صغيرة ومتوسطة، حيث أصدر لها البرنامج أكثر من 12,200 ضمان تمويلي في منطقة مكة المكرمة، بقيمة تمويل تجاوزت 19.5 مليار ريال، وقيمة ضمانات تمويلية أكثر من 14.1 مليار ريال منذ بداية البرنامج في 2006 م وحتى الربع الأول من 2024 م.

وفي منطقة المدينة المنورة أفاد البرنامج أن عدد المنشآت المستفيدة بلغ 872 منشأة، حيث تم إصدار 1933 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة، بقيمة تمويلات تجاوزت 2.3 مليار ريال، وقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال منذ بداية البرنامج، والمنشآت المستفيدة والعاملة في قطاع الحج والعمرة تم إصدار 106 كفالات، بقيمة تمويلات تجاوزت 192 مليون ريال، وقيمة ضمانات تجاوزت 162 مليون ريال.

وأشار البرنامج إلى أن خدمة بيت الله الحرام والعناية به وخدمة قاصديه منهج راسخ لدى ولاة أمر هذه البلاد، ولذلك سخروا السبل كافة لوصول ضيوف الرحمن للمسجد الحرام بكل أمن وأمان، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

برنامج «كفالة»

الفترة من بداية البرنامج في 2006 وحتى الربع الأول 2024.

منطقة مكة المكرمة

عدد المنشآت المستفيدة 4700 منشأة.

عدد الضمانات التمويلية 12,200 ضمان.

قيمة التمويل 19.5 مليار ريال.

قيمة الضمانات 14.1 مليار ريال.

منطقة المدينة المنورة