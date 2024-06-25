شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنوك

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك المركزي المصري، 48.25 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الإسكندرية، 48.19 جنيه للشراء، و48.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الكويت الوطني، 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قطر الوطني، 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، عند 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.