طيران ناس رابع أفضل طيران اقتصادي بالعالم والأول في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق طيران ناس المركز الرابع بصفته أفضل طيران اقتصادي في العالم لـ2024، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وحافظ على صدارة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لـ2024، للمرة السابعة على التوالي، وفق منظمة سكاي تراكس العالمية التي تعد بمثابة جوائز الأوسكار في صناعة الطيران، وأهم معيار عالمي للتميز بين شركات الطيران.

وتسلم الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا التتويج بالتصنيف العالمي، خلال حفل أقيم في العاصمة لندن لإعلان جوائز سكاي تراكس السنوية لـ2024.

وقال المهنا، إن نجاح طيران ناس في تعزيز موقعه ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي في العالم، والأول في قطاع الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، هو نجاح يسجل باسم السعودية التي باتت اليوم تتصدر دول العالم في مختلف الميادين، ولا سيما في قطاع السفر والسياحة والطيران، الذي نال نصيبا وافرا من اهتمام ومستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأشار إلى أن الحصول على هذه الجائزة، وللمرة السابعة على التوالي، يعكس التزام طيران ناس المستمر بالتميز في المنتجات والخدمات، ضمن خطته للتوسع والنمو التي أطلقها تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، والوصول إلى 330 مليون مسافر، واستقطاب 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030، ومع أهداف برنامج (ضيوف الرحمن) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويتم تحديد الفائزين بجوائز سكاي تراكس العالمية كل عام، خلال تصويت لقياس رضا ملايين المسافرين حول العالم عبر استطلاعات شاملة تجريها سكاي تراكس، مما يجعلها أكثر الجوائز تميزا في صناعة الطيران على مستوى العالم.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.