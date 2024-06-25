46 % من إجمالي تجارة السلع خارج الاتحاد الأوروبي باليورو و42% بالدولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مكتب يوروستات للإحصاء الأوروبي أنه في عام 2023 تم إجراء 46 % من إجمالي تجارة السلع خارج الاتحاد الأوروبي باليورو، بينما كان 42 % بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه تم استخدام عملات دول الاتحاد الأوروبي بخلاف اليورو لـ 2 % من التجارة، فيما بلغت العملات الأخرى 10 %.

وقال يوروستات «إن اليورو كان هو العملة الأكثر استخداما للصادرات، بحصة 52 %، متقدما على الدولار الأمريكي بنسبة 32 %، وعملات دول الاتحاد الأوروبي بخلاف اليورو بنسبة 3%، والعملات الأخرى بنسبة 14%.

وأشار إلى أنه في 19 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، كان اليورو هو العملة الأكثر استخداما لصادرات السلع خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2023، وتم تسجيل أعلى الحصص في سلوفينيا (90%) وكرواتيا (82%) ولاتفيا (78%)، وفي 6 دول في الاتحاد الأوروبي، كان الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخداما للصادرات، من بين هؤلاء، تم تسجيل أسهم أعلى من 50 % في قبرص (76%) وإيرلندا (65%) واليونان (54%).

وكانت حصة عملات الاتحاد الأوروبي بخلاف اليورو مرتفعة بشكل خاص في السويد والدنمارك، حيث بلغت حصصها 50% و28 % على التوالي، ويرجع ذلك أساسا إلى استخدام عملتها الوطنية الخاصة.

وبين مكتب يوروستات من جهة أخرى، أن الدولار الأمريكي كان هو العملة الأكثر استخداما للواردات في عام 2023، بحصة 50%، يليه اليورو بنسبة 41%، وشكلت عملات دول الاتحاد الأوروبي بخلاف اليورو 1%، والعملات الأخرى 7%.

وفي عام 2023، كان الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخدامًا لواردات السلع خارج الاتحاد الأوروبي في 16 من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وكانت حصة الدولار الأمريكي في الواردات خارج الاتحاد الأوروبي هي الأعلى في فنلندا (67%) واليونان وبولندا وليتوانيا (جميعها بحصة 64%).

وفي دول الاتحاد الأوروبي ال 11 المتبقية، كان اليورو هو العملة الأكثر استخدامًا للواردات، مع أعلى الحصص في سلوفينيا (77%) وكرواتيا (70%) وسلوفاكيا (60%).

تجارة السلع خارج الاتحاد الأوروبي في 2023:

46 % باليورو

42 % بالدولار

2 % عملات دول الاتحاد الأوروبي بخلاف اليورو

10 % العملات الأخرى

العملة الأكثر استخداما للصادرات في 2023:

52 % لليورو

32 % للدولار

3 % عملات دول الاتحاد الأوروبي بخلاف اليورو

14 % العملات الأخرى

العملة الأكثر استخداما للواردات في 2023:

50 % الدولار

41 % اليورو

1 % عملات دول الاتحاد الأوروبي بخلاف اليورو

7 % العملات الأخرى