شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صناعات استراتيجية تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى على رأسها الفوسفات والسبائك والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك مصر صناعات استراتيجية تميزها اقتصاديا عن مختلف دول العالم، لا سيما فى ظل توفر خامات تلك الصناعات من جانب، ومن جانب أخر تميز المنتجات المصرية فيها، وبالتالي نجاحها في المنافسة عالميا وعلى رأس تلك الصناعات صناعة الفوسفات وصناعة السباك الحديدية وصناعة الألومنيوم، وهى مصانع قائمة تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كشف المهندس محمد السعداوى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة لديها دراسات وخطط لتطوير وتوسعة وتحديث مجالات العمل فى مصانع مصر للألومنيوم والمصرية للسبائك الحديدية والنصر للتعدين، وكلها قلاع صناعية تقود قاطرة التنمية في صعيد مصر، وتساهم بشكل كبير فى خلق بيئة عمل مناسبة وتنمية المجتمع المحيط.

أضاف أن على رأس تلك الصناعات مصانع السبائك الحديدية، والتى تمثل قاطرة تنموية كبيرة ونجحت الشركة في الانتعاش بشكل كبير، سواء من خلال تحقيق نتائج مالية متميزة او من خلال زيادة الصادرات وهو ملف أساسى وحيوي للاقتصاد، لافتا أن شركة السبائك الحديدية هى إحدى القلاع الصناعية المهمة، وهى متخصصة فى إنتاج السبائك الحديدية خاصة سبيكة الفيروسيليكون بنسبة 75%. ، وتنتج نحو 50 ألف طن سنويا وتعد الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط لإنتاج الفيروسيليكون.

أشار السعداوى "اننا نهدف للتوسع فى تلك الصناعة نظرا لأهمية الشركة على مستوى العالم وهي من الشركات الرائدة فى مجال البيئة وجميع الأفران وهى 4 الموجودة مزودة بفلتر ينقى الغازات التى تخرج منه، حيث يتم جمع غبار السلك من 15 - 20 ألف طن بتكنولوجيا أمريكية".

وحول التوسع في صناعة الألومنيوم أوضح أن هناك 4 مشروعات جديدة في شركة مصر للألومنيوم، تتضمن إنشاء مصهر جديد بطاقة 600 ألف طن، باستثمارات تتراوح من 2.7 ل 3 مليارات دولار بوجود شريك من القطاع الخاص.



تابع أن المشروع الثاني عبارة عن إنتاج خام الألومنيا وهو يستخدم في إنتاج الألومنيوم، لافتا أن المشروع الثالث لإنتاج الفويل، بجانب إنشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، تنتج 1 جيجا وات، على مرحلتين بتكلفة تصل لنحو مليار دولار .

وحول الصناعة الاستراتيجية الثالثة أشار انها صناعة الفوسفات والتي من المتوقع التوسع فيها وزيادة تركيز الخام ، موضحا أن الصناعات الثلاثة يمكنها إضافة الكثير للاقتصاد الوطنى وللصادرات، تحديدا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الصادرات لنحو 145 مليار دولار.