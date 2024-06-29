كولر يحسم موقفه النهائي من رحيل موديست

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، موقف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، من رحيله أو بقاءه.

وينتهي عقد الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الشهر الجاري يوم 30 يونيو الجاري.

وقال مارسيل كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة، التي جمعته أمس مع فاركو في الجولة 28 من مسابقة دوري NILE، بشأن رحيل موديست عن الفريق بنهاية الموسم:” لا أعرف شىء، هذا قرار الإدارة وليس قراري أنا”.

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وكانت قد أشارت عدة تقارير أن نادي الاهلي يريد أن يجدد لـ موديست لمدة شهرين فقط دون عقد مكتفيًا بالمكافأت ولكن اللاع بووكيله يرفضون.

ينتهي عقد أنتوني موديست مع الأهلي، بنهاية الشهر الجاري، وتحديدا في 30 يونيو، ويحق له الرحيل عن النادي في هذا التاريخ.

وفاز الاهلي أمس الجمعة على نظيره فاركو بنتيجة 2-1.