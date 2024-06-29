قضية "خطف ابن وزير الصحة الأسبق" ..الجنايات تصدر حكمها |اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تصدر الدائرة "36" بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، حُكمها على 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطف ابن وزير الصحة الأسبق".

وفق أمر الإحالة فإن المتهمين هم؛ "محمد ح." 34 سنة، مدرب كمال أجسام، "مي س." 39 ربة منزل، "عبد الله ح." 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج." 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي، "سعيد ح." 50 سنة، سائق أجرة، "محمد ع." 29 سنة، حارس، "م. م." 31 سنة، "زينب ع." 52 سنة ربة منزل، "م. س." 34 سنة، نقاش، "ه. ع".

وجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17سبتمبر 2023 – بدوائر أول أكتوبر، أوسيم، ثان طنطا- محافظة الجيزة، الغربية، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل – أوسيم – الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر – والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمره- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تابعت النيابة: كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول – احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.