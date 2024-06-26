شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مجموعة الحكير» توافق على تعيين مراجع للحسابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت في تمام الساعة 20:15 مساءً أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيانات الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة.

وجاء التعيين، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 202، والربع الأ,ل من 2025، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026، والربع الأول من العام المالي 2027 بأتعاب قدرها 2.610 مليون ريال.

وشملت النتائج الموافقة على أعمال وعقود مع عدة شركات.