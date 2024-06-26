شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «القصيم القابضة» توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عُقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.