الاقتصاد

تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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واس - القاهرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 1.876 تريليون جنيه، وسط تداولات بالسوق بلغت 4.4 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.97% ليبلغ 27766 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.31% مسجلاً 6194 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 0.30% لينهي التعاملات عند مستوى 8985 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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