شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر بعد الزيادة الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 3600 جنيه للبيع، 3577.1 جنيه للشراء.

عيار 21: 3150 جنيهًا للبيع، 3130 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 2700 جنيه للبيع، 2682.9 جنيه للشراء.

عيار 14: 2106 جنيه للبيع، 2092.6 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، بمنتصف تعاملات الصاغة، فسجل سعر الذهب عيار 21 الآن زيادة بنحو 5 جنيهات، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18، حسب شعبة الذهب والمجوهرات.سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 للبيع والشراء بمنتصف تعاملات الصاغة المستويات التالية:زاد سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 في مصر مسجلًا 25200 جنيه للبيع، 25040 جنيها للشراء.