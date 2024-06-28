الاقتصاد

سعر الذهب في مصر بعد الزيادة الجديدة اليوم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر بعد الزيادة الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، بمنتصف تعاملات الصاغة، فسجل سعر الذهب عيار 21 الآن زيادة بنحو 5 جنيهات، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18، حسب شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 للبيع والشراء بمنتصف تعاملات الصاغة المستويات التالية:
  • عيار 24: 3600 جنيه للبيع، 3577.1 جنيه للشراء.
  • عيار 21: 3150 جنيهًا للبيع، 3130 جنيهًا للشراء.
  • عيار 18: 2700 جنيه للبيع، 2682.9 جنيه للشراء.
  • عيار 14: 2106 جنيه للبيع، 2092.6 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

زاد سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 في مصر مسجلًا 25200 جنيه للبيع، 25040 جنيها للشراء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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