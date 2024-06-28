شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر بعد الزيادة الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، بمنتصف تعاملات الصاغة، فسجل سعر الذهب عيار 21 الآن زيادة بنحو 5 جنيهات، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18، حسب شعبة الذهب والمجوهرات.
سعر الذهب اليوم في مصرسجل سعر الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 للبيع والشراء بمنتصف تعاملات الصاغة المستويات التالية:
- عيار 24: 3600 جنيه للبيع، 3577.1 جنيه للشراء.
- عيار 21: 3150 جنيهًا للبيع، 3130 جنيهًا للشراء.
- عيار 18: 2700 جنيه للبيع، 2682.9 جنيه للشراء.
- عيار 14: 2106 جنيه للبيع، 2092.6 جنيه للشراء.