شكرا لقرائتكم خبر عن لتظل قرب أعلى مستوياتها خلال شهرين.. ارتفاع الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 2-7-2024.



اسعار البترول



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفعت لتظل قرب أعلى مستوياتها خلال شهرين ، بفعل توقعات بزيادة الطلب على الوقود من موسم السفر الصيفى وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادى.



وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 86.85 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.54دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 86.59دولار للبرميل.