شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التبغ" و"البنوك" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، وقفزت قطاعات العقارات، والسياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، أعقبه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وهبط قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي.

وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، والشرقية-إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط عمليات جني الأرباح، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.3 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.15%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 25.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، 45.6 مليون جنيه، 125.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 121.4 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 28364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12257 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 9057 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6441 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1677 نقطة.