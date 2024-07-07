شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: ترسية مشروع لتقديم خدمة جمع وإتلاف المواد والنفايات الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لانا ترسية مشروع تقديم خدمة جمع وإتلاف المواد والنفايات الخطرة لمستشفى الملك سلمان التخصصي بالطائف التابع للشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.

وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمة جمع وإتلاف المواد والنفايات الخطرة لمستشفى الملك سلمان التخصصي بالطائف التابع للشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني حسب وثائق المشروع من ومواصفات وجداول كميات.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.