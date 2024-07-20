شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في هجوم روسي على مدينة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم طفل، جراء هجوم صاروخي روسي على منطقة سكنية في مدينة ميكولاييف بجنوبى أوكرانيا.

كما وقع هجوم على ملعب للأطفال، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين، بحسب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. هجوم روسي على أوكرانيا وأعرب زيلينسكي عن تعازيه لأقارب الطفل الضحية وتعاطفه مع أقارب المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

كما جدد دعوته لتقديم دعم أقوى لبلاده، التي تتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من عامين.

