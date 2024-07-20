الأمم المتحدة: قلقون من الوضع في نيكاراغوا والسلفادور

أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عقب زيارة لغواتيمالا عن "قلقه" إزاء الوضع في نيكاراغوا والسلفادور.
وقال تورك في مؤتمر صحافي "نحن على اتصال دائم مع مدافعين عن حقوق الإنسان في نيكاراغوا وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان".
وأبدى أسفه لغياب "التعاون" بين حكومة رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا ومكتبه، الأمر الذي "يجعل من الصعب جدا" مراقبة الوضع في نيكاراغوا، ويتعين بالتالي القيام بذلك "عن بُعد".
ويأتي ذلك في تعليق على تعامل السلطات في البلدين مع المعارضين.
وفي ما يتعلّق بالسلفادور، قال تورك إن "الطريقة الوحيدة المستدامة لمواجهة هذا العنف هي احترام حقوق الإنسان".
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