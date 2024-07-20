البيت الأبيض: بايدن تلقى إحاطة من بلينكن ومجلس الأمن القومي بشأن الهجوم على تل أبيب

أعلن البيت الأبيض، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومجلس الأمن القومي بشأن الهجوم على تل أبيب".
وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" مسؤوليتها عن الهجوم بمسيرات على تل أبيب، مصنفة تل أبيب بأنها "منطقة غير آمنة".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أكدت "العثور على جثة شخص جراء الانفجار في تل أبيب"، في حين أكدت إصابة 7 أشخاص.
وادّعى الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأنّ "سلاح الجو تعرف على المسيّرة التي استهدفت تل أبيب وكشفها لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".
وذكر أن "المسيرة التي انفجرت في تل أبيب إيرانية الصنع ونعتقد أنه تم إطلاقها من اليمن".
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